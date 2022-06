Mindvalley asutaja: varsti pakume paremaid teadmisi kui 99% ülikoolidest

«Meil on maailmatasemel õpetajad, kes toovad inimeseni kõik vajaliku. Kui tahad olla ettevõtja, siis on meie pakutavad programmid ülikoolide omast paremad,» lausus Lakhiani. «Me ehitame tuleviku ülikooli,» tõdes ta.

Me kõik tahame olla edukad, paljud unistavad 100 miljoni dollarilise käibega rahvusvahelise firma loomisest, aga kõigil see ei õnnestu. Vaatamata sellele, et äriplaan võib olla väga hea. Lakhiani sõnul on edu alus eneseareng, võime kahelda kõiges, mida oled seni õigeks pidanud, ja otsustavus lasta lahti kõigist sind seni kammitsenud piirangutest.