Kreml kinnitab: Venemaa maksejõuetusest ei ole põhjust rääkida

«Need väited maksejõuetuse kohta, need on täiesti valed,» ütles ta ja lisas, et Venemaa tasus võla mais.

Vene võimud on süüdistanud läänt püüdes sundida Moskva kunstlikult maksejõuetusse ning rahandusminister Anton Siluanov nimetas olukorda «farsiks». Ta tunnistas, et välisinvestorid ei saa praegu Vene võlamakseid kätte.

Venemaa riigivõlg on ligikaudu 40 miljardit dollarit ja see on täies ulatuses denomineeritud kas dollarites või eurodes. Ligi pool Vene riigivõlast on seotud Venemaa-väliste investoritega.