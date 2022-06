Enefit Poweri 54 miljoni eurone kahjum pöördus 82-miljoniseks kasumiks

Tööjõukulud olid aruandeaastal 44 miljonit eurot, mis on 13 miljoni euro võrra rohkem kui 2020. aastal. Kasvu põhjuseks oli ettevõtete ühinemine. Töötajate keskmine arv oli 1565, aasta varem 1613.

Mullu oli ettevõtte fookuses taastuvenergia osakaalu kasvatamine, saavutati võimekus põletada Balti elektrijaamas kuni 45 protsenti biomassi ideaalsel juhul ning Auvere elektrijaamas 40 protsenti. Aastaga on energiatootmises kasutatava biomassi kogus kasvanud eelneva aastaga võrreldes 127 protsenti.

Ettevõtte tegevust mõjutab Venemaa sõda Ukrainas ja sellega seotud sanktsioonid, kuna tootmises kasutatavate varuosade ja materjalide hanked on olnud seotud Venemaa ja Valgevenega.

Enefit Power on Eesti Energia omandis ettevõte, mille põhitegevus on elektri-, soojusenergia ning vedelkütuste tootmine ja müük. Enefit Poweri koosseisus on Narva karjäär ja Estonia kaevandus ning elektrijaamad, vedelkütuste tehased Enefit 140 ja Enefit 280.