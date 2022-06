Metallide hinnad tegid ränga languse

Pea kõik metallid, alates alumiiniumist tsingini, on pärast sõja algust Ukrainas odavnenud ning Bloombergi tööstusmetallide indeksile prognoositakse teiseks kvartaliks 26-protsendilist langust, mis on järseim langus alates 2008. aasta lõpust.

Metallid on saanud suurema löögi kui teised toorained, mille tarneid on Venemaa sissetung Ukrainasse tugevamini mõjutanud. Näiteks Bloombergi energiasektori indeks on alates märtsist tõusnud 10 protsenti, samal ajal kui põllumajandusindeks langes 9,7 protsenti.