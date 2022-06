Venemaa jättis esimest korda alates 1918. aastast oma võlad maksmata

Raha jäi nn kinni, kuna USA rahandusministeerium sulges viimase erandi, mis võimaldas USA võlakirjaomanikel Venemaalt makseid saada. Mõni aeg hiljem langes ka Venemaa poolt makseid tegev amet Euroopa Liidu sanktsioonide alla. Seepeale võeti Venemaal vastu uus regulatsioon, mille kohaselt loetakse maksed tasutuks ka siis, kui need on tehtud rublades.

Tegu on sümboolse juhtumiga, mis iseloomustab Venemaa aina süvenevat majanduslikku, finantsilist ja poliitilist isolatsiooni Läänest. Keskpanga välisvaluutareservid on endiselt külmutatud ja riigi suurimad pangad on sanktsioonide tõttu globaalsest finantssüsteemist välja lõigatud. Samuti on põhja kukkunud riigi eurovõlakirjade väärtus.