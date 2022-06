Suur nõudlus viib ravikindlustuse hinnad üles

IIZI tootearendusosakonna juhi Liisi Murde sõnul on võrreldes aasta taguse ajaga märgata hinnatõusu erinevate kindlustusliikide puhul. «Hoogsalt on kallinenud ravi- ja reisikindlustus. Seda tänu suurele kahjude hulgale, kus reisikindlustuse puhul on paljud juhtumitest seotud reisi ärajäämisega Covid-19 tõttu. Samuti mängib rolli juba mainitud meditsiiniabi teenuste kallinemine,» selgitas ta.

2021. aasta andmete põhjal võib öelda, et võrreldes 2020. aastaga on keskmine hüvitatud kahju suurus tõusnud kaheksa, mis võib olla inflatsiooni ja hindade tõusu tagajärg.

«Kõige populaarsemad raviteenused on endiselt hambaravi ja ambulatoorne arstiabi, kus selgelt on kasvanud vaimse tervise teenuste kasutamine,» nentis Murde.

Kolmas kõige sagedamini kasutatav ravikindlustuse segment on profülaktiline ehk tervisekontrollid, analüüsid, vaktsiinid, uuringud ja nii edasi. Kuna selle suuna kasutajate osakaal on tõusnud, siis võib öelda, et inimesed on oma tervisele rohkem tähelepanu pöörama hakanud seades fookust eelkõige ennetusele mitte tagajärgedega tegelemisele.