Majanduse lühiuudised

Impordi keelamine Venemaalt ja Valgevenest annaks hoobi Eesti puiduärile

Venemaa ja Valgevene kaupade impordi täielik lõpetamine mõjutaks enim Eesti logistika-, metalli- ja puidusektorit, kus mujalt pärit asenduskaubad on üle veerandi võrra kallimad, selgub Arenguseire Keskuse lühiraportist. «Venemaa ja Valgevene kaupade impordi asendamise teeb keerukaks see, et mitmes majandusharus pole turul üleliigset pakkumist ja kaupade saamiseks tuleb lihtsalt maksta teistest turuosalistest kõrgemat hinda,» ütles Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane. «Impordi täielik lõpetamine mõjutaks kõige rohkem laonduse ja veondusega seotud majandusharusid, samuti metallitootmist ning puidu- ja keemiatööstust.» PM