Biden: G7 kavandab 600 miljardi dollarist taristuprogrammi

«Meie eesmärk on koos G7 partneritega mobiliseerida 2027. aastaks globaalseteks taristuinvesteeringuteks 600 miljardit dollarit,» teatas Valge Maja vahetult enne Bideni kõnet, milles ta ettepanekut tutvustas.

Erinevalt Hiina tohutust Siiditee algatusest tuleks G7 kavandatav rahastus suures osas erainvestoritelt ja seetõttu ei ole see tagatud.

Kava eesmärgiks on finantseerida projekte riikides, kus on puudus kõigest - teedest ja sadamatest – ning mis on kuni praeguseni sõltunud Hiina investeeringutest.