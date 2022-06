ÜK farmid väldivad venelaste värbamist hoolimata tööjõupuudusest

Põllumajandusettevõtted ei ole mitte ainult sunnitud asendama ukrainlasi, kes jäävad koju sõdima, olles eelmisel aastal moodustanud koguni kaks kolmandikku hooajatöötajatest, vaid mitmed värbamisfirmad blokeerivad värbamist Venemaalt, mis oli eelmisel aastal suuruselt teine tööjõuallikas.

See on järjekordne märk sellest, kuidas Venemaa karistamiseks mõeldud sanktsioonidel on soovimatuid tagajärgi, mis süvendavad toiduainete inflatsiooni ja ebakindlust. Põllumajandustootjad seisavad silmitsi lisakoormusega koolitada kogenematuid töötajaid kaugematest riikidest, millega kaasneb oht, et Ühendkuningriigi elukalliduse kriis kandub edasi.

Ühendkuningriigi ametlik seisukoht ei vasta tegelikkusele värbamisturul. «Hooajatöötajate kava on avatud kõikidele rahvustele, seega on vale väita, et kellegi puhul keeldutakse tema kodakondsuse tõttu,» ütles Bloombergile Ühendkuningriigi siseministeeriumi pressiesindaja.

Ometi näib, et kolm suurt teenusepakkujat, kes hangivad töötajaid Ühendkuningriigi hooajatööliste programmi raames, väldivad Venemaalt pärit taotlejaid. Neljas teenusepakkuja ütles, et ta värbab endiselt Venemaalt töötajaid, kuid protsess on aeglustunud.

Selle taustal ootavad pooled Ühendkuningriigi toidukasvatajad ja -tootjad, et neil on järgmise kuue kuu jooksul raskusi madalama kvalifikatsiooniga hooajatöötajate värbamisega, selgub Tööandjate Assotsiatsiooni uuringust.