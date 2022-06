Boikoti tulemusena võib Soomest lahkuda riigi üks suurimaid tanklakette

Kuna sõda Ukrainas venib, võib Lukoil, kellele kuulub Teboil, olla sunnitud üle mõtlema, kas Soomes tegutsemine on ikka veel kasumlik, kirjutab Helsingin Sanomat. Samuti teatas nädala sees Yle, et kütusemüük Teboili teenindusjaamades on boikoti tõttu järsult langenud.