Jaapani ametnikud ja ettevõtted on Internet Exploreri sulgemise tõttu paanikas

Microsoft jättis 16. juunil hüvasti Internet Exploreriga pärast 27 aasta pikkust kasutusaega, tekitades paanikat paljudes Jaapani ettevõtetes ja valitsusasutustes, kes ootasid oma veebilehtede uuendamisega viimase hetkeni, kirjutab Financial Times.

Alates aprillist on Tokyos asuv tarkvaraarendaja Computer Engineering & Consulting (CEC) saanud hulganisti abitaotlusi. Nende klientide hulka kuuluvad peamiselt valitsusasutused, finantsasutused ning tootmis- ja logistikafirmad, kes kasutavad veebisaite, mis ühilduvad ainult Internet Exploreriga.

«Nad on juba pikka aega olnud sulgemisest teadlikud, kuid nad on ilmselt meetmete võtmist edasi lükanud,» ütles üks CECi ametnik, kes eeldab, et kaos nende klientide seas, kes viivitasid, kestab «mitu kuud».