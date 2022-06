Venemaa gaasikriis paneb ELi solidaarsuse proovile, hoiatab Saksa kommunaalettevõte RWE

«Minu tegelik hirm on, et Euroopa solidaarsus satub märkimisväärse stressi alla, kui me ei lahenda olukorda enne, kui see juhtub,» hoiatas Markus Krebber. Ta lisas, et selliseid riike nagu Saksamaa ja Holland, kes hakkavad gaasi importima transpordilaevade kaudu, võidakse süüdistada kütuse varumise eest, kui ettevõtteid ja majapidamisi ei kohelda kõikides liikmesriikides võrdselt.

«Ma ei ole niivõrd mures, et me ei suuda kokkuleppele jõuda, kuid parem on arutada erakorralist asjaajamist siis, kui on veel aega, mitte siis, kui maja põleb,» ütles Krebber Financial Timesile. «Kui seda operatiivselt ei rakendata, siis satume kaosesse.»

Saksamaa suurim elektritarnija on olnud üks neist, keda on tabanud Venemaa Gazpromi gaasitarnete järsk vähenemine, mis on sundinud Berliini rakendama hädaolukorra lahendamise kava, mille kohaselt käivitatakse puudujäägi ületamiseks taas sisse mottinud söeküttel töötavaid elektrijaamu. RWE saab hetkel vaid 40 protsenti Venemaalt tellitud gaasist.

Krebberi kommentaarid illustreerivad ELis valitsevaid kartusi, et gaasitarnetele võidakse sel talvel kehtestada piirangud. Rahvusvaheline Energiaagentuur hoiatas sel nädalal, et Euroopa peab valmistuma Venemaa gaasivoogude täielikuks katkestamiseks, kuna Moskva võtab kasutusele vastumeetmeid Ukraina sissetungi järel kehtestatud sanktsioonide eest.

Neljapäeval astus Saksamaa sammu võrra lähemale gaasi jaotamisele, käivitades oma gaasi erakorralise plaani teise etapi ja hoiatades, et talve tippnõudluse rahuldamiseks vajalike ladude täitmine on raske, kui Venemaa tarneid ei taastata.