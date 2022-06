Prantsuse energiaettevõtete juhid ärgitavad energia kokkuhoiule

«Nendest raskustest tulenev energiahindade järsk tõus ohustab meie sotsiaalset ja poliitilist koetist ning mõjutab liiga tõsiselt perede ostujõudu,» kirjutasid nad, lisades, et «parim energia on see, mille me jätame kasutamata». Selleks peavad kõik tarbijad nende meelest muutma oma harjumusi.