Kodanikupalga algatuses vajalikku allkirjade hulka kokku ei saadud

Kui eelmise üleeuroopalise kodanikupalga kampaania ajal oli Eesti kolmandal kohal allkirjastajate osakaalult elanikkonnas, siis nüüd oli Eesti selle näitajaga teine. Kampaania siinse koordinaatori Jaanus Nurmoja sõnul jäi vaid 16 allkirja puudu sellest, et Eesti toetusavaldusi olnuks rahvaarvu suhtes sama palju nagu on miljon allkirja kogu EL-i rahvaarvu suhtes.

«Võib ka nii öelda, et kui kogu Euroopa Liidus oleksid allkirjastajad olnud sama agarad nagu Sloveenias, Eestis, Lätis ja Hispaanias, siis olnuks allkirju veidi üle miljoni – 1 025 750,» lisas Nurmoja.

Euroopa kodanikualgatus võetakse arvesse juhul, kui algatusel on miljon allkirja ning sealjuures on künnised ületatud vähemalt seitsmes riigis. Künnised on seotud riikide esindatusega Euroopa Parlamendis. Nende proportsioonid ei ühti elanike arvu proportsioonidega.