Zimbabwe aastainflatsioon kahekordistus kahe kuuga 191,6 protsendini

Zimbabwe president Emmerson Mnangagwa ütles, et tema valitsus kuulutab lähipäevil välja uued meetmed, mis on suunatud inflatsioonile ja põhitarbekaupade hinnatõusule, teatas riigi kontrolli all olev ajaleht Herald, kuid ei esitanud üksikasju meetmete kohta.

Põhikaupade, sealhulgas leiva hind on hüppeliselt tõusnud, mistõttu pakkus keskpank eelmisel nädalal pagaritele juurdepääsu välisvaluutale, et ohjeldada hinnatõusu. Reedel teatas energeetikasektorit reguleeriv asutus gaasi hinna teisest tõusust kuu aja jooksul.

Zimbabwe dollar on sel aastal nõrgenenud USA dollari suhtes 70%, mistõttu on see ühtlasi tänavu Aafrika kõige nõrgem valuuta. Ametlikult on kohaliku valuutaühiku hind Z$355 USA dollari eest, kuid paralleelturul vahetatakse seda 500 ja 670 dollari vahel.