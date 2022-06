Ühendkuningriiki tabas nädala jooksul kolmas raudteestreik

Raudteetööliste ametiühingu RMT teatel on streik hädavajalik, kuna palgad ei ole pidanud sammu viimase 40 aasta kiireima hinnakasvuga, mis endiselt hoogu kogub.

Rongijaamad on kogu Suurbritannias pea tühjad, sest juba kolmandat päeva kestnud üleriigiline streik on miljonite inimeste nädalavahetuse plaane seganud.

RMT peasekretär Mick Lynch ütles, et ametiühinguliikmed «seisavad kõigi töötavate inimeste eest, kes soovivad saada palka ja teatud tööohutuskindlust».

«Kaasaegses majanduses peavad töötajad saama oma töö eest korralikku tasu, neil peavad olema head tingimused ja nad peavad olema kindlad, et nende tööd ei võeta neilt ära,» rääkis ta.

Suurbritannia kannatab kasvava inflatsiooni ja pidurduva majanduskasvu all, mis avaldub ka teistes sektorites ning meenutab 1970. aastaid. Toona tekkinud kõrge inflatsiooni ja madala tarbijanõudlusega olukorda nimetatakse stagflatsiooniks.

Network Raili tegevjuht Andrew Haines ütles, et streik on tarbetu ja enneaegne ning selle all kannatavad reisijad.