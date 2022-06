Mitmed USA ettevõtted pakuvad pärast ülemkohtu otsust oma töötajatele aborditoetust

USA ülemkohus otsustas reedel tühistada laiaulatusliku abordiseaduse pärast seda, kui Roe vs. Wade, mis on suunanud riigi abordipoliitikat alates 1973. aastast, tühistati koos teise pretsedendiga.

Otsus tähendab, et iga osariik saab tulevikus ise otsustada oma abordiseaduste üle. Vähemalt 13 osariiki on juba vastu võtnud niinimetatud päästeseadused, mis võimaldaksid peaaegu täielikku abordikeeldu.

Mitmed suured USA ettevõtted teatasid seepuhku reedel pärast ülemkohtu otsust, et nad katavad oma töötajate kulud, kui nad peavad sõitma teise osariiki aborti tegema. Antud firmade hulgas on näiteks meediagigant Walt Disney, Facebooki emafirma Meta ja sporditarvete tootja Dick's Sporting Goods, kirjutab Reuters.

Meta pressiesindaja sõnul hüvitab ettevõte oma töötajate reisikulud, kuid hindab ka, kuidas seda kõige paremini teha, arvestades sellega seotud õiguslikke keerukusi. Dick's Sporting Goods teatas, et maksab oma töötajatele või nende pereliikmetele 4000 dollari ulatuses reisikulusid, kui abort ei ole lähedal kättesaadav.

USA suurim pank JP Morgan Chase kinnitas, et laiendab juuli algusest oma tervishoiuteenuste hüvitisi, et katta oma töötajate reisimine riikidesse, kus abort on lubatud.