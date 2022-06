Euroopa impordib meeletus koguses Vene naftat enne keelu jõustumist

Euroopa Liidul on veel kuus kuud aega, enne kui Venemaa toornafta ja rafineeritud toodete impordikeeld jõustub, kuid seni on näha, et mandril ei kiirustata Venemaa nafta asendamisega. Laevandusandmed näitavad, et Euroopa ostab praegu isegi rohkem rafineeritud Venemaa kütust kui aasta tagasi.