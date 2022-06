Venemaa liigub maksejõuetuse suunas, kuna sanktsioonid takistavad võlgade tasumist

Umbes 100 miljoni dollari väärtuses Vene riigivõla intresse tuleb võlakirjaomanikele tasuda pühapäeva õhtuks, mil lõpeb 30-päevane viivisperiood, mille jooksul riik peab makseid tegema, et vältida kohustuste täitmatajätmist, kirjutab Financial Times.

Venemaa teatas, et on küll saatnud raha investoritele, kuid Ukraina sissetungi järel riigi suhtes kehtestatud finantssanktsioonid on raskendanud Moskva võimet pääseda ligi olulisele turutaristule ja teha makseid välismaistele võlakirjade omanikele.

See oleks Venemaa esimene maksejõuetus alates 1998. aastast ja see saabub pärast seda, kui USA rahandusministeerium sulges eelmisel kuul sanktsioonides lünga, mis võimaldas Ameerika investoritel saada Moskvalt makseid. Võlgade tasumata jätmine oleks löök Venemaa prestiižile ja võib tuua kaasa mõne võlausaldaja poolse kohtumenetluse.

Raha olemas, aga sanktsioonid raskendavad maksmist

Kuigi Venemaal on rohkelt välisvaluutat tänu oma tohututele nafta- ja gaasituludele, kuid rahvusvahelised sanktsioonid on riigi globaalsest finantssüsteemist ära lõiganud ja raskendanud tema võimet teha makseid välismaistele võlakirjaomanikele.

Algselt 27. mail tasumisele kuulunud maksed saadeti Venemaa Riiklikule Arvelduste Depositooriumile (NRD). Seejärel edastab see need tavaliselt rahvusvahelistele väärtpaberite hoiulevõtjatele, mis arveldavad klientide jaoks tehinguid. EL kehtestas aga juuni alguses NRD suhtes sanktsioonid, mis katkestas lääne institutsioonide võime makseid vastu võtta.

Venemaa ametnikud, sealhulgas rahandusminister Anton Siluanov, on korduvalt väitnud, et lääne valitsused püüavad sundida riiki kunstlikku maksejõuetusse ja on järjekindlalt otsinud võimalusi sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, öeldes, et Moskva maksab rublades, kui dollarid ei jõua võlakirjaomanikeni.