Kallase sõnum Euroopa riigijuhtidele: toetuste kasv keerab inflatsioonile vaid tuure juurde

Peaminister lisas, et hinnatõusu pole võimalik leevendada kulutuste olulise suurendamisega. «Peame aitama neid, kellel on raske. Aga üleüldine toetuste kasv ja avaliku sektori kulude suurendamine keerab inflatsioonile ainult tuure juurde. Kui meie eesmärk on inflatsiooniga võitlemine ja inimeste päästmine vaesumisest, tuleb eelarve puudujääki ohjeldada, mitte suurendada,» ütles Kallas.

Kallase sõnul seisab Euroopa silmitsi suurte majanduslike väljakutsetega, kus vajalikud on reformid eelkõige energeetikas ja digivaldkonnas. «Täiusliku tormi tingimustes on oluline omada tugevat finantssüsteemi. Kõik peavad tegema oma ehk keskpangad tagama hinnastabiilsuse ja valitsused vastutustundliku eelarvepoliitika. Muretu aeg rahanduse jätkusuutlikkuse pärast on läbi, liigume taas aega, kus oluline on tasakaal,» ütles peaminister.