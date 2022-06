Sõja puhkedes kõigi aegade rekordi teinud vase hind langes 16 kuu madalaimale tasemele

Vase hind, mida peetakse sageli majandustegevuse mõõdupuuks, kuna seda kasutatakse pea kõigis seadmetes alates kodumasinatest kuni elektrisõidukiteni, langes neljapäeva õhtuks tasemele 8387 dollarit tonni eest. Aasta algusega võrreldes tähendab see juba 14 protsendi suurust langust.

Eriti suure kukkumise on vask teinud märtsi algusega võrreldes: pärast Ukraina sõja puhkemist kerkis punaka metalli hind rekordilise 10 400 dollarini, kuna kardeti võimalikke tarneraskusi.

Nüüd vaevab kauplejaid hoopiski mure maailmamajanduse tervise pärast ning hind liigub vastassuunas. Eelkõige on vasekauplejatel hirm keskpankade tegevuse ees, kes tõstavad kiiresti inflatsiooni ohjeldamiseks intressimäärasid. Samuti mängib oma osa Hiina karm sulgemispoliitika Covid-19 vastu võitlemisel.

«[USA föderaalreserv] tegutseb agressiivselt ja vase hoidmine läheb kalliks. Kaubamaailma lipulaev on löögi all,» ütles investeerimispanga Liberum analüütik Tom Price.

Föderaalreservi esimees Jay Powell tunnistas kolmapäeval senati panganduskomitees, et kavandatavad intressitõusud võivad viia maailma suurima majanduse langusse, aga muud võimalust inflatsiooniga võitlemiseks ka pole.

See sõnum mõjutas nii vase kui ka muude metallide hindu. Alumiinium odavnes neljapäeval 2,67 protsenti, nikkel 1,7 protsenti ja tina 9 protsenti. «Alumiinium ja vask puudutasid sel nädalal aasta madalaimaid tasemeid, tsink ja nikkel ei ole veel liiga palju langenud, kuna Hiina nõudlus nende järele on olnud oodatust suurem,» selgitas Jaapani valdus- ja finantsteenuste ettevõte MUFG arenevate turgude uuringute juht Ehsan Khoman.

Metallihindade järsk langus on levinud ka kaevandussektorisse, viies langusesse osad suurtootjate aktsiahinnad. Londoni börsil noteeritud kaevandusettevõttete Rio Tinto ja Anglo Americani väärtpaberid on sel kuul langenud vastavalt 13 ja 18 protsenti.

Neljapäeval avaldatud aruandes tõdesid ka USA investeerimispanga Morgan Stanley analüütikud, et sektori makromajanduslik taust on halvenenud, kuna keskpankade võitlus inflatsiooniga «eskaleerub» ja Hiina «null-Covid-poliitika» on vähendanud nõudlust toorme järele.