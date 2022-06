Saksamaa kardab Vene gaasitarnete täielikku kinnikeeramist

«Ma peaksin valetama, kui ütleksin, et ma seda ei karda,» ütles majandusminister Habeck neljapäeva hilisõhtul intervjuus avalik-õiguslikule ringhäälingule ZDF.

Sama muret kordas täna ka föderaalse võrguagentuuri Bundesnetzagentur juht Klaus Müller, kes sõnas, et Nord Stream 1 läbivad gaasivood ei pruugi pärast 11. juulil algavat 10-päevast hooldusperioodi taastuda.

Müller hoiatas ka tarbijaid gaasihindade kolmekordistumise eest ning kutsus majapidamisi ja ettevõtteid üles raha kõrvale panema ja energiat igal võimalusel säästma. «Kui meil tuleb väga-väga külm talv ja me oleme liiga heldelt gaasi kulutades hoolimatud, siis pole see tulemus ilus,» lisas Müller.

Saksamaa tõstis neljapäeval riigi gaasiriski näitaja teisele häiretasemele, mis on üks aste allpool enne kolmandat ja viimast «hädaolukorra» etappi, mis hõlmaks juba riigipoolset kontrolli gaasi jaotamise üle.

Saksa majandusministri teatel peab iga sakslane ja Saksa ettevõte olukorra tõsidusest aru saama ja gaasi säästma. Seejuures püüab Habeck ka ise eeskuju näidata. Ta ütles reedel ajalehele Der Spiegel antud intervjuus, et on «oluliselt lühendanud» oma duši all käimise aega. Samuti lubas ta talvel säästlikult kütta. «Tulen hilja koju, tõusen kell kuus ja lahkun kell seitse,» selgitas Habeck.