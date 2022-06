Hädas Netflix laseb lahti veel sadu töötajaid

Esmalt teatas Netflix tänavu mais, et koondab 150 inimeset; nüüd informeeriti avalikkust veel ligi 300 töökoha kaotamisest, mistõttu kaob palgalt umbes 4 protsenti ettevõtte peamiselt USAs paiknevatest töötajatest.

Maailma suurim voogedastusplatvorm on võtnud vastavad sammud ette pärast aprillis avaldatud majandustulemusi, mis sedastasid esimest tellijate arvu vähenemisest enam kui kümne aasta jooksul.

«Kuigi jätkame ettevõttesse märkimisväärset investeerimist, on muutused vajalikud seetõttu, et meie kulud oleksid vastavuses aeglasema tulude kasvuga,» ütles Netflix neljapäevases avalduses, lisades, et teatud muudes valdkondades värvatakse inimesi edasi.

Töötajate koondamisega paralleelselt otsib Netflix võimalusi reklaamide toomiseks teenusesse. Samuti soovitakse panna piir kasutajatevahelisele paroolide jagamist, kuna see pidurdab uute tellijate lisandumist.

Kuigi Netflixil on maailmas kokku 220 miljonit tellijat ja ta on jätkuvalt voogedastusturul selge liider, on viimastel aastatel konkurents voogedastusturul märkimisväärselt tõusnud, eelkõige Disney Plusi ja Amazon Prime'i näol.

Neflix tõstis hiljuti ka USAs, Ühendkuningriigis ja mujal teenuste hindu, mis on samuti aidanud kaasa tellijate vähenemisele. Ettevõte on juba öelnud, et prognoosib teises kvartalis kahe miljoni kliendi kaotamist. Aasta alguses vähenes tellijate arv 200 000 võrra.