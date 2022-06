Energiaekspert: naftahinna langusel on kaks põhjust

Naftahind on tõusnud alates eelmisest aastast, saavutades kõrgeima taseme pärast seda, kui Venemaa alustas sõda Ukraina vastu. Kuid viimase 11 päevaga on Brenti toornafta langenud 122 dollarilt barrelilt 105 dollarini ehk umbes 14 protsenti (24.06 seisuga).

Analüütikafirma S&P Globali aseesimees Dan Yergin ütles, et madalamale naftahinnale sillutab teed föderaalreservi otsus tõsta intressimäärasid ja oht, et see võib viia USA majanduse langusesse.

Kolmapäeval ütles föderaalreservi esimees Jerome Powell ka USA seadusandjatele, et keskpank on võtnud nõuks inflatsiooni alandada, mööndes seejuures, et sellega võib kaasneda majanduslangus. Powell lisas, et «pehme maandumise» saavutamine, kus poliitika karmistub ilma raskete majandusmõjudeta, on praeguses olukorras keeruline.

«Asja teine ​​pool on aga see, et Vladimir Putin on laiendanud sõda Ukrainas majandussõjaks Euroopaga, üritades tekitada raskusi, mis ploki ühtsust lõhuvad,» ütles Yergin CNBC saates «Squawk Box Asia».

Venemaa on piiranud gaasitarneid Euroopasse Nord Stream 1 torujuhtme kaudu ja vähendanud gaasivooge Itaaliasse. Need teod on aga suurendanud hirme talve ees ja vähendavad seeläbi ka tänast nõudlust naftatoodete järele.

Yergin ütles, et ka maailma suurima naftatarbija Hiina nõudluse väljavaated on ebakindlad. Kuigi Hiina on aeglaselt taasavanud piirkondi, mis olid hiljuti koroonalaine tõttu lukku pandud, pole selge, kui kiiresti suudavad Hiina ettevõtted majandustegevuse piirangutest taastuda.