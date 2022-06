Elon Musk: uued Tesla tehased on hiiglaslikud rahapõletusahjud

Tänavused Covid-19 lukustused Hiinas, sealhulgas Shanghais, kus Teslal on tohutu tehas, on muutnud autotootjate tegevuse üha keerulisemaks. Viimastel nädalatel on Musk hoiatanud ka töökohtade koondamise eest ettevõttes, vahendas BBC.

Ta lisas, et niinimetatud gigatehased on alates avamistest, selle aasta alguses, näinud tublisti vaeva, et tootmist kasvatada. Tesla hiljuti avatud ja 1,1 miljardit dollarit maksnud Austini tehase liinilt vurab maha praegu plaanitust vähem autosid seetõttu, et akude komponendid on Hiina sadamates kinni ja neid ei ole võimalik sealt kuidagi liikuma saada,» nentis Musk.