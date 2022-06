Kuidas autot müües raha mitte kaotada?

«Kui kliendid tellivad autosid välismaalt, tutvume kõigepealt kogu olemasoleva teabega, mis ei eelda sõiduki füüsilist kontrolli. Kui märkame kahtlasi fakte, näiteks lahknevusi läbisõiduandmetes või avariilises kahjus, teavitame sellest ostjaid. Vigastuste ajalugu on üks tegureid, mis auto edasimüügiväärtust mõjutab. Sellepärast tasuks jätta tõlgendamisele võimalikult vähe ruumi ja lasta faktidel enda eest rääkida. Heas seisukorras autod maksavad rohkem, aga tulevikku silmas pidades hoiavad paremini oma väärtust ning selliseid mudeleid on lihtsam müüa,» ütles Grendelis.

Sõidukite ajalooga tegeleva platvormi carVertical kommunikatsioonijuht Matas Buzelis toonitas, et need, kes valivad kallimaid ja kaasaegsemaid mudeleid, riskivad müügimehi pimedalt uskuma jäädes kõige rohkem. Ta rõhutab, et mitte kõik ostjad ei seisa oma õiguste eest ega nõua hüvitist.

«Nii mõnedki autojuhid neelavad tüssata saamise mõru pilli lihtsalt alla. Aga kui ostja on pettusega meelitatud ostma kallimat autot, ei suuda ta sageli oma sõidukit turuhinnaga edasi müüa ja on sunnitud autot edasi kasutama või leppima suure rahalise kahjuga. See on veel üks põhjus, miks pakume lisaks tehnilisele kontrollile ja proovisõidule alati juurdepääsu ka VIN-koodil põhinevale auto ajaloole. See on ainus võimalus leida endale hea edasimüügiväärtusega sõiduk,» lisas Buzelis.