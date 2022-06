Ülemaailmsed toidutootjad ja jaemüüjad on kriisirežiimil

Alates 2020. aasta algusest on STOXX Europe 600 EUR jaekaubanduse indeks kaotanud rohkem kui viiendiku väärtusest. Euroopa toidu- ja joogitootjate vastav indeks on langenud üle 4 protsendi.

Selle aja jooksul on kasvanud poliitilised pinged, kliimamuutus on jõudnud uude kriisietappi, makrokeskkond on põhjalikult muutunud ja koroonapandeemia on endiselt aktuaalne, ütles Carrefouri tegevjuht Alexandre Bompard teisipäeval tarbekaupade foorumi ülemaailmsel tippkohtumisel.

«Meie kui tegevjuhtide jaoks tähendab see, et kriis on uus normaalsus,» ütles Bompard. «See, millega me oleme viimastel aastakümnetel harjunud - madal inflatsioon, rahvusvaheline kaubandus - on läbi. See ei ole uus maailm.»

Viimase aasta jooksul on tootmis- ja tarbekaupade tööstusharusid häirinud tarneahela probleemid, näiteks on saadetised jäänud ummikusse, mis on tingitud muu hulgas pandeemiast tingitud lukustustest, paanikaostudest ja Venemaale kehtestatud sanktsioonidest.

Logistikahiid Maersk, kes transpordib kaupu sellistele ettevõtetele nagu Walmart ja Nike, ütles, et kaubavedude hind on tõusnud 25 kuni 30 protsenti inflatsioonisurve tõttu, mis tõenäoliselt lähiajal ei vähene.

Probleemid on aidanud kaasa kasvavale inflatsioonile. «Inflatsioon on dünaamika, eriti Euroopas, millega me peame hakkama harjuma,» ütles Danone'i ülemaailmne müügijuht Ayla Ziz enne konverentsi Reutersile.