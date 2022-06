Europarlament avaldas süsinikuturu reformile toetust

Vasakpoolsed olid vastu reformikava lahjendamisele konservatiivse Euroopa Rahvapartei (EPP) poolt, mis on parlamendi suurim fraktsioon.

EPP oli püüdnud ettepanekuid lahjendada muu hulgas läbi hübriidautode müügi jätkuva lubamise, mistõttu heideti reformikavale ette, et sel puudub kliimamuutuse pidurdamiseks vajaminev ambitsioonikus.

Ehkki EPP tegi mõningaid järeleandmisi, võitis see EL-i tööstusele ka õiguse jätkata ETS erandite kasutamist tootmise puhul, mis on eksporditud riikidesse, kus ei ole võrdväärset süsiniku impordimaksu.

Briti heategevusorganisatsioon Oxfam nimetas seda «edasisammuks, mis on aga endiselt ebaõiglane vaesemate riikide suhtes», kuna annab neile hoobi, kui jõustub EL-i süsiniku imporditoll.

Keskkonnaühendus Maailma Looduse Fond (WWF) teatas, et Euroopa Parlamendi vastuvõetud resolutsioon on «vana vein uues pudelis», sest selles ette nähtud meetmed on endiselt ebapiisavad.