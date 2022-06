Elektritootmise suurendamine vajab valitsuse kiiret otsust

Venemaa gaasikraanide sulgemine on pannud Euroopa riike taas oma söeelektrijaamu käivitama ning vahepeal põlu all olnud söe- ja põlevkivienergeetika on taas aktuaalne. Eesti põlevkivielektri tootmise suurendamine eeldaks valitsuselt kiiret otsust, kuid koalitsioonikõnelusi pidavad erakonnad pole selle teemani veel jõudnudki.