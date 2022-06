Elektrihind on nii kõrgel, et Eesti Energia pani Narva põlevkivijaamad täiskoormusel tööle

Samas võinuks tänahommikune tootmine olla veel suurem, kuid plaanilise hoolduse tõttu ei ole riigifirmale kättesaadav Eesti elektrijaama 8. energiaplokk (194 MW). Samuti on tehnilise rikke tõttu taas rivist väljas Auvere elektrijaam (274 MW), mis peaks remonditud saama uue nädala alguseks.

Kuna ka Soomest on liikunud Eestisse elektrit keskeltläbi 600-megavatise võimsusega, on Eesti elektrivõrgus täna paljudel tundidel elektrit kaks korda rohkem kui tarbimist. Kõik see kasutamata ressurss läheb edasi meie lõunanaabritele.