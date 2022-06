Tasumise aeg on käes: riik lajatas sõjapõgenikele üürikirvega

Eelmisel kolmapäeval kutsuti Mäepealses majutunud Ukraina sõjapõgenikud infokoosolekule ja anti teada, et tasuta Eestis elamise aeg on läbi ja tuleb hakata oma elamise eest maksma.

Seda, et see juhtub, ukrainlased teadsid, kuid teadsid ka seda, et need üüripinnad on soodsamad kui üüriturul pakutavad. Seda olid varem kinnitanud põgenikega tegelenud riigi- ja linnaametnikud ja sellega ukrainlased arvestasid.