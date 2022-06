Finnair hakkab lendama maisist toodetud säästva kütusega

Viieaastane leping näeb ette, et alates 2027. aastast ostab Finnair säästvat lennukütust (SAF) 2,6 miljonit liitrit aastas. Eeldatav lepingu maksumus viieaastase perioodi jooksul on 192 miljonit dollarit. Leping on osa oneworld® Alliance'i plaanist osta Gevolt aastas kuni 7,5 miljonit liitrit säästvat lennukikütust.