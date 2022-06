IEA hoiatab: Euroopa peab valmistuma Venemaa gaasivoogude täielikuks sulgemiseks

Euroopa maa-alused gaasihoidlad on praegu täidetud 55 protsendi ulatuses ja eesmärk on saavutada oktoobris 80-protsendiline täituvus. Viimastel nädalatel on gaasitarned aga märkimisväärselt vähenenud.

«Usun, et talve lähenedes võetavad Euroopa valitsused kasutusele üha rohkem ja ulatuslikumaid samme energiatarbimise vähendamiseks,» prognoosis Birol ja lisas, et gaasi normeerimine on reaalne võimalus, et Venemaa tarnekärbetega toime tulla.

Rohepööret tuleb tagant kiirustada

Konsultatsioonifirma ICIS andmetel on Euroopa vähendanud pärast sõja puhkemist oma sõltuvust Venemaa gaasist umbes 20 protsendini kogu tarnetest. Eelmisel aastal sai Euroopa 40 protsenti gaasist Venemaalt.

IEA juht lausus, et gaasiga elektritootmise vähendamiseks peaksid riigid juba varem kavandatud tuumaelektrijaamade sulgemised edasi lükkama. Saksamaa on seni kinnitanud, et tuumajaamade lahti hoidmisel on tehnilised ja ohutusega seotud probleemid liiga suured.

IEA hinnangul ei tee valitsused samuti veel piisavalt, et soodustada investeeringuid taastuvenergiasse. Energiainvesteeringute kogumaht kasvab sel aastal eeldatavasti vaid 8 protsenti, 2,4 miljardi dollarini, kusjuures kasv tuleneb suuresti vaid kõrgemate ehituskulude arvelt.

Birol lausus, et ilma fossiilkütuste tarbimise olulise vähendamiseta ähvardab maailma jätkuvalt ohtlike nafta- ja gaasihindade kõikumine. «Kui valitsused rohepöörde kiirendamisesse piisavalt ei investeeri, peame tegelema energiahindade äärmise volatiilsusega veel pikalt.»