Vaata, millistesse riikidesse reisimisel kehtivad veel koroonapiirangud

Hiina

Kuigi Hiina on teoreetiliselt avatud, on nõudeid sinna reisimiseks sedavõrd palju, et turismireisile sinna ei kipu. Reisimiseks on vaja Hiina viisat ning tervisedeklaratsiooni. Selleks et saada saatkonnast tervisedeklaratsioon, tuleb teha kaks koroonatesti. Saabudes ootab ees tervisekontroll ja 14-päevane karantiininõue.

Hong Kong

Hong Kong oli välismaalastele sisenemiseks pikalt suletud, kuid järk-järgult on piiranguid leevendatud. Vaktsineeritud reisijaid saavad Hong Kongi reisida juhul, kui on ette näidata negatiivne PCR-test ja broneeritud karantiinihotell seitsmeks päevaks. Riiki saabudes peavad kõik, sh vaktsineeritud reisijad, tegema koroonatesti.

Jaapan

Jaapani külastamine on taas võimalik, kuid ainult juhul, kui reisitakse reisibüroo organiseeritud grupireisiga. Samuti on vajalikud vaktsineerimistõend ja reisieelne PCR-test. Jaapanis kehtib nõue, et telefoni tuleb paigaldada jälgimisäpp ja registreeruda Visit Japan veebilehel.

Taiwan

Taiwan on sisenemispiiranguid veidi leevendanud, kuid välismaalastele on saar senini põhimõtteliselt suletud. Peale Taiwani kodanike ja residentide saavad Taiwani reisida ainult ärireisijad, kellel on sisenemiseks taotletud eriluba.

Venemaa

Venemaa piirid on üldjuhul välismaalastele sisenemiseks suletud, enamik riike soovitab sinna praegu mitte reisida. Sama kehtib Valgevene puhul.

Tuvalu, Nauru, Tonga

Tuvalu, Nauru ja Tonga on tavareisijale suletud sõltumata vaktsineerimise staatusest.

Solomoni saared

Solomoni saared on hetkel reisimiseks suletud, kuid alates 1. juulist on sinna võimalik taas reisida. Selleks tuleb ette näidata reisieelne PCR-test ja kohapeal teha antigeeni kiirtest.

Vanuatu

Vanuatu avab peale 27-kuulist pausi piirid alates 1. juulist. Reisijatel tuleb teha antigeeni kiirtest 24 tundi enne väljalendu ja laadida testi tulemus üles Vanuatu tervishoiuministeeriumi lehele.

Samoa ja Mikroneesia Liiduriigid

Samoa ja Mikroneesia Liiduriigid on hetkel rahvusvahelistele reisijatele suletud, kuid avavad taas piirid 1. augustil.

Marshalli saared