Saksamaa seisab vastu ELi kavandatavale sisepõlemismootoriga autode keelustamisele

Saksa rahandusminister Christian Lindneri sõnul ei nõustu Saksamaa valitsus ELi tasandil uute sisepõlemismootoriga autode müügikeeluga alates 2035. aastast. Lindner ütles teisipäeval Berliinis toimunud tööstuspäeval, et maailmas on piirkondi, kus elektrilist mobiilsust ei ole võimalik järgmistel aastakümnetel rakendada, kirjutab Der Spiegel.

Rohelised pooldavad registreerimiskeeldu

Lindner ja erakonnakaaslasest transpordiminister Volker Wissing olid juba varem selgeks teinud, et nad lükkavad tagasi sisepõlemismootorite keelustamise. Koalitsioonis on selle üle siiski vaidlusi. Rohelisest keskkonnaministri Steffi Lemke pressiesindaja ütles, et Saksamaa valitsus toetab täielikult antud komisjoni ja Euroopa Parlamendi ettepanekut. Nüüd on lahtine, kuidas Saksamaa hääletab ELi tasandil.