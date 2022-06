Õlletootjaid kimbutavad klaaspudelite puudus ning tarnetõrked

«Viimased kaks kuud on tarbimises näha olnud aga mõningat langust, mis suure tõenäosusega on tingitud nii sõjast kui ka kiirest inflatsioonist,» tõdes Härms.

Samuti on mureks pidevalt muutuvad sisendhinnad. Õlletehase juhtatuse liikme sõnul muudavad tarnijad praeguses olukorras oma hindu igakuiselt, tuues põhjuseks läbivalt suurenenud kulud, nagu teravilja, elektri, kütuse ja gaasi hinnatõusud. «Niisamuti on muutunud ka klaaspudelite ostuhind – sõltuvalt pudeli tüübist ja tootmiskohast on hinnad juba rohkem kui kahekordistunud,» lisas ta.