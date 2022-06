Venemaa ministeerium arvutas kokku, palju riigi elanike sissetulekud sel aastal vähenevad

Reaalsissetulek on elanike sissetulek, näiteks palk ning pensionid, millest on maha arvatud kohustuslikud kulud nagu kommunaalkulud ja maksud ning see summa on omakorda inflatsiooninumbriga korrigeeritud. Ehk kui palk tõusis 5 protsenti, samas aga maksud kerkisid 2 protsenti ning kaubad kallinesid poes 6 protsenti, siis teie reaalsissetulek vähenes kokkuvõttes 3 protsenti.

Komsomolskaja pravda kirjutab, et venemaalasi ootab sel aastal ees midagi sarnast. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kahaneb elanike reaalsissetulek 6,8 protsenti. Põhjus on lihtne: inflatsioon on kõrge, sissetulekud aga ei kasva. Majandusministeeriumi arvestuste kohaselt kerkivad kaupade ja teenuste hinnad sel aastal 17,5 protsenti. Kui prognoos paika peab, on see viimase 20 aasta kõrgeim hinnatõus.