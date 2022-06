Pangad võtavad tasu laenuintressi fikseerimise eest

«Soov kaitsta end võimalike kodulaenu maksete suurenemise vastu tundub loogiline. Laenuvõtjale, kes on sõlminud muutuva euriboriga seotud laenulepingu, annab intressimäära fikseerimine kindluse, et intressimäär ja seega ka laenumaksete suurus ei muutu tema valitud perioodi jooksul,» kirjutas Puusaag-Tamm FI blogis.

Intressi fikseerimise võimalust pakuvad Eestis peaaegu kõik suuremad pangad ja seda ühes osas järjest kuni viieks aastaks. Kui laenulepingu tähtaeg on pikem kui viis aastat, siis muutub intressimäär fikseerimise perioodi lõppedes uuesti muutuvaks, kui fikseerimist ei pikendada, ning hakkab koosnema taas euriborist ja marginaalist, mis sõltub kliendi riskiprofiilist, panga tulusoovist ja muudest asjaoludest. Oluline on lugeda oma lepingut ja sellele lisatud tingimusi, et saada selgus, millele täpselt alla kirjutatakse, millised on lepinguga kaasnevad kulud, õigused ja ka kohustused.