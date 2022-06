EstLink 1 elektrivarustus katkeb pooleteiseks päevaks

Osa planeeritud iga-aastastest hooldustöödest on nii Eestis kui Soome poolel tehtud jooksvalt, ent teatud tööd nõuavad siiski ühenduse seiskamist lühemaks ajaks. Plaanitavad hooldustööd on möödapääsmatud, et vähendada olulise ühenduse ootamatu rikke riski sügis-talvisel ajal.

Selle aasta aprilli lõpus ja mai alguses pidi varem koostatud kava järgi toimuma ka EstLink 2 iga kahe aasta tagant toimuv hooldus. Ka selleks plaanitud pea kahe nädala pikkuse katkestuse jätsid ühendust opereerivad Elering ja Soome Fingrid ära. Osa töid on toimunud ühenduse tööd peatamata, osa töid on edasi lükatud määramata ajaks.

EstLink 1 alustas tööd 2006. aastal. Ühenduse võimsus on 350 megavatti. EstLink 2 võimsus on 650 megavatti ja see ühendus käivitus 2013. aastal. Eesti-Soome alalisvooluühendused on viimastel aastatel olnud võrreldes teiste Euroopa ühendustega ühed töökindlamad. EstLink 2 oli 2021. aastal kasutatav 99,79 protsendil kõikidest aasta tundidest. Vanem ühendus EstLink 1 oli kättesaadav 98,12 protsendil tundidest.