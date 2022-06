Vene naftavood Euroopasse püstitasid viimaste kuude rekordi

Bloombergi naftatankerite jälgimisandmed näitavad, et Euroopa rafineerimistehased võtsid eelmisel nädalal vastu 1,84 miljonit barrelit Venemaa toornaftat päevas, mis on enam kui veerandi võrra rohkem kui juuni kahel esimesel nädalal. Naftavood Venemaalt Euroopasse, sealhulgas Türki, on praegu viimase kahe sõjakuu suurimad.