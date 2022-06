Maksete tasumisega viivitamine on võtnud juba epideemia mõõtmed

«Kahjuks püsib suures osas Euroopas hilinenud maksete kultuur. Euroopa Komisjon on hoiatanud, et vaid neljale kümnest ELi ettevõttest makstakse õigeaegselt ja et hilinenud maksed on veerandi väike- ja keskmise suurusega ettevõtete pankrottide põhjuseks," ütles Valeika. «Kaks kolmandikku vastajatest Euroopas usuvad, et nad saaksid oma tooteid ja teenuseid laiendada, kui kliendid maksaksid neile kiiremini. Peaaegu pooled ütlevad, et kiiremad maksed võimaldaksid palgata rohkem töötajaid.»