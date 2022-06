Kuum suvi sulatas jäätisetootja kasumi

Suurimad kaubamärgid Ettevõtte jäätiseportfellis on Onu Eskimo, Vanilla Ninja, Classic ja Raks. Eesti jäätiseturul kasvas AS Balbiino kaubamärkidest enim Onu Eskimo, 19,5 protsenti. Sügavkülmutatud toiduainete kaubagrupi müügikäibe kasvu mõjutas eeskätt kaubagrupi suurim ja edukaim bränd, omakaubamärk Härmavili.

2022. aastaks prognoosib AS Balbiino müügitulu kasvu mõlemas kaubagrupis ja logistikateenuses. Samas tooraine ja energeetiliste ressursside hinnamuutused Eestis ja Euroopa Liidus mõjutavad oluliselt jäätise omahinda ja ostukaupade sisseostuhindu. Seetõttu on ettevõtte vaates 2022. aastal oluline optimaalne hinnapoliitika ja tootmise efektiivsus.

2021. aastal investeeris AS Balbiino tootmisseadmetesse 136 000 eurot, üle kahe korra rohkem kui 2020. aastal, mil investeeriti 64 000 eurot. Logistikakeskusesse investeeriti mullu 99 000 eurot, aasta varem 275 000 eurot. Turundusse ja müüki investeeriti 61 000 eurot, IT seadmetesse ja tarkvaraarendustesse 62 000 eurot, 2020. aastal aga vastavalt 102 000 ja 256 000 eurot.

2022. aastal on kavas investeerida tootmisesse 181 000 eurot, logistikakeskusesse 27 000 eurot, müüki ja turundustegevusse 159 000 eurot ning IT seadmetesse ja tarkvaraarendustesse 296 000 eurot.

AS Balbiino kuulub kontserni NG Investeeringud, kuhu kuuluvad veel AS Liviko, AS Kitman Thulema, Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Roseni Majad OÜ, Kuulsaal OÜ, Roseni Kinnisvara ja OÜ Salvo.