Venemaa süüdistab viljahindade kasvus lääneriike

«Mis puudutab näljahäda võimalust, siis üha enam eksperte kaldub pessimistliku stsenaariumi poole ja selles on süüdi lääne režiimid, mis tegutsevad provotseerijate ja hävitajatena,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova suhtlusvõrgustikus Telegram.

Zahharova sõnul on lääs teinud oma põllumajanduspoliitika planeerimisel süstemaatilisi vigu ja põhjustanud globaalse inflatsiooni koroonapandeemia ajal loodud lühinägelike finants- ja rahandusmehhanismidega.

Lääneriikide Venemaale kehtestatud «ebaseaduslikud piirangud» on Zahharova hinnangul samuti häirinud eriti just teraviljaekspordi logistikat ja finantskülge. «Energiahindade hüppeline tõus on Euroopa ja Põhja-Ameerika riikide halvasti läbimõeldud energia üleminekupoliitika tulemus. Eelkõige biokütuste sunniviisilise kasutuselevõtu tõttu,» lisas Zahharova.