Meremajanduse valge raamat läks huvigruppidele kooskõlastamiseks

Merendussektori majandusmõju uuringu 2016 andmete põhjal moodustasid merendusega seotud ettevõtted 3,7–4 protsenti SKP-st ja töötajate arv sektoris oli hinnanguliselt 9100. «Kuigi see on juba arvestatav panus Eesti majandusse, võiks merenduses loodav lisandväärtus olla veelgi suurem – nii olemasolevate tegevuste tõhustamisel kui ka täiendavate töökohtade loomisega, arendades uusi meremajandusvaldkondi,» ütles meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand.

«Nagu on öelnud doktor Martin Stopford, siis järgmised aastakümned on merenduses võrreldavad 1860-1890. aastatega. Toona mindi üle purjedelt aurumasinatele, eesootav tehnoloogiline hüpe on tehniliselt sama väljakutsuv. Muutustest pole pääsu kellelgi,» ütles Läänerand. «Oluline on aga targalt ja läbimõeldult astuda järgmisi samme, et me säilitaksime sellel teekonnal oma konkurentsivõime. Uus strateegia aitab eesseisvatest väljakutsetest ja lahendustest kõikidel seotud osapooltel üheselt aru saada ja leida ühine siht,» lisas Läänerand.