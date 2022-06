Kui autotootjad mõistsid bensiinimootoriga autode keelustamise hukka, siis otsuse pooldajate hinnangul algab ­alles nüüd tõeline rohepööre, mis annab laadimisvõrgu ehitamisele uue hoo sisse, laiendab elektriautode valikut ning toob nende hinnad alla. Viimast on küll raske uskuda, sest elektriautode valmistamiseks vajalike metallide – vase, nikli, koobalti ja liitiumi – hinnad on viimastel aastatel kõvasti kerkinud. Näiteks on liitium kallinenud aastaga lausa viis korda ning lisaks arutatakse maailmas, kas selle tootmine mitte liiga mürgine ei ole.