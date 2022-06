Majanduse lühiuudised

MKM saab suvel laia kogemuste pagasiga asekantsleri

Juulis asub majandus- ja kommu­nikatsiooniministeeriumi (MKM) ettevõtlus- ja ­tarbimiskeskkonna asekantslerina ametisse ­Sandra Särav, kes praegu töötab MKMi ­andmete taaskasutuse programmijuhina. Varem on Särav töötanud ­avaliku poliitika juhina tehno­loogiahiius Meta (Facebook) ning valitsussuhete juhina ja globaalse ­kestliku arengu juhina ­Eesti iduettevõtete lipulaevas Bolt. Tal on varasem ­avaliku ­sektori kogemus MKMis IKT väliskoostöö teemadel ja EL-suunalistel digivaldkonna teemadel. Lisaks on Särav töötanud Euroopa ­Komisjonis. Ta annab Tallinna ­Tehnikaülikoolis ELi õiguse ja tehnoloogiaõiguse aineid. PM