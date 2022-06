Elektrihinna kallinemine kahandas Eleringi kasumit

Ettevõtte olulisim tuluallikas oli võrguteenuste müük, mis moodustas müügitulust 54,9 protsenti ehk 110,7 miljonit eurot. 2020. aastal moodustas võrguteenuste müük 75,3 protsenti müügitulust ehk 103,2 miljonit eurot. Võrgu ülekandeteenuste tulust moodustas 81 protsenti elektrivõrguteenuse tulud ja 19 protsenti gaasivõrguteenuste tulud, mis olid võrreldavad 2020. aastaga, mil need näitajad olid vastavalt 82 protsenti ja 18 protsenti, selgub Eleringi möödunud aasta majandusaruandest.

Samas suunab Elering jätkuvalt enamuse ülekoormustasust riikidevaheliste ühendustega seotud investeeringute katteks, nagu hetkel Läti-suunaliste elektriliinide rekonstrueerimine või planeeritava täiendava Eesti–Soome ühenduse EstLink 3 ehitus. Uus ühendus Soomega on oluline selleks, et ühtlustada Eesti ja Soome elektrihinnad – praegu maksab elekter Soomes märkimisväärselt vähem kui Eestis.

Elering on emiteerinud eurovõlakirju nominaalväärtuses 225 miljonit eurot. Eurovõlakirjad on noteeritud Londoni väärtpaberibörsil lunastamistähtajaga 2023. aasta 3. mai ning kupongi intressimääraga 0,875 protsenti. Pangalaenud on võetud Euroopa Investeerimispangalt ning Põhjamaade Investeerimispangalt. 2021. aasta lõpus oli nende laenude jääk vastavalt 78,2 miljonit eurot ja 19,7 miljonit eurot, 2020. aasta lõpus olid laenude jäägid vastavalt 85,4 miljonit eurot ja 23 miljonit eurot.