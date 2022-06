Pinged gaasiturul süvenevad: Gazprom loobus lisavõimsuste broneerimisest

Bloombergi teatel on see järjekordne märk sellest, et tarned Venemaalt võivad jääda piiratuks veel mitmeks nädalaks. Eelmisel nädalal vähendas Gazprom Nord Stream 1 torujuhtme võimsust nädala lõpuks 40 protsendile, tuues põhjenduseks Venemaale kehtestatud sanktsioonid, mille tõttu ei saa Siemens Kanadas hoolduses käinud gaasiturbiine torujuhtme operaatorile tagastada.