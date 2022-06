Venemaa elektrisüsteemist eraldumiseks vajalikud seadmed jõudsid Eestisse

Süsteemioperaator Eleringi teatel annab seadmete kohalejõudmine täiendava kindluse, et esimene kolmest Eestisse valmivast sünkroonkompensaatorjaamast valmib ette nähtud ajaks vaatamata keerulisele olukorrale maailmaturul.

«Sünkroonkompensaatorjaamad on kriitilise tähtsusega Venemaa võrgust desünkroniseerimisel ja Mandri-Euroopa sagadusalaga liitumisel. Püssi sünkroonkompensaatorjaama valmimisega astume edasi suure sammu võimekuses hoida oma elektrisüsteem stabiilsena ka pärast Venemaa võrgust eraldumist,» ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Püssi sünkroonkompensaatorjaama ehitusele saabunud seadmed on sünkroonkompensaator, hooratas ja trafo. Tegemist on jaama kõige pikema tarneajaga seadmetega, mille projekteerimist ja tootmist alustati juba 2021. aasta teises kvartalis. Seadmete esmasele paigaldusele järgneb väiksemate seadmete montaaž ning seadistamine, vastuvõtukatsed ning katsekäit, mis on planeeritud 2022. aasta viimasesse ja 2023. aasta esimesse kvartalisse.