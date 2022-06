Hiina ostis Venemaalt rekordsumma eest toornaftat

Ajal, mil läänemaailm püüab Vene naftast, gaasist ja kivisöest loobuda või koguseid vähendada, purustab Venemaa energiakandjate müük Hiinasse üha uusi rekordeid. Värskelt avaldatud tolliandmed näitavad, et Venemaa tõusis möödunud kuul Hiina suurimaks toornafta kaubanduspartneriks, tõugates troonilt Saudi Araabia.

Kuigi Hiina toornafta nõudlust on pärssinud COVID-19 piirangud ja aeglustunud majandus, on riigi juhtivad importijad, sealhulgas rafineerimishiiglane Sinopec ja naftakaupleja Zhenhua Oil, kiirendanud nn Uurali toornafta ostmist, et lõigata kasu üle 30 dollari suurusest hinnaerinevusest Brenti ja WTIga.